Convaincus d’un cycle imminent de baisses de taux, les marchés pourraient-ils se tromper sur la stratégie de la Fed en 2026 ? Entre croissance robuste, inflation tenace et signaux plus fermes venus d’autres banques centrales, le scénario d’un resserrement inattendu est-il possible ? Quelles conséquences pour les secteurs les plus sensibles ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 15 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Et si les marchés financiers se trompaient sur ce que va faire la Fed en 2026 ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro