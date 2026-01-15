 Aller au contenu principal
Et si les marchés financiers se trompaient sur ce que va faire la Fed en 2026 ?

information fournie par Ecorama 15/01/2026 à 14:10

Convaincus d’un cycle imminent de baisses de taux, les marchés pourraient-ils se tromper sur la stratégie de la Fed en 2026 ? Entre croissance robuste, inflation tenace et signaux plus fermes venus d’autres banques centrales, le scénario d’un resserrement inattendu est-il possible ? Quelles conséquences pour les secteurs les plus sensibles ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 15 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

L'offre BoursoBank