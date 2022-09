information fournie par Ecorama • 15/09/2022 à 14:10

On entend souvent que l'automne, et notamment le mois d'octobre, est moins favorable aux marchés boursiers. Face à un environnement économique et géopolitique défavorable, faut-il rester à l'écart des marchés boursiers ? L'analyse de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 15 septembre 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com