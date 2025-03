Eric Kayser : "Les gens qui réussissent sont ceux qui ont beaucoup travaillé !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 11/03/2025 à 14:05

A la tête de plus de 350 boulangeries dans le monde, Éric Kayser, boulanger, pâtissier et fondateur de la Maison Kayser, était l'invité de l'émission Ecorama du 11 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il nous a notamment livré les clés du succès de cette marque française incontournable, les contraintes administratives en France, son développement à l'étranger et ses conseils pour les futurs entrepreneurs.