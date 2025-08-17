"Je ne pense pas que le président Poutine veuille la paix", déclare le président français Emmanuel Macron depuis sa résidence d'été au fort de Brégançon (Var).
Ukraine: Macron a "l'intime conviction" que Poutine "ne veut pas la paix"
