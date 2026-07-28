Plus de 120 journalistes et photographes sont attendus au siège de la Fédération française de football pour la présentation de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France.
Équipe de France : Zinedine Zidane va être officiellement présenté
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