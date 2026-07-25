À la jonction entre le Sahara aride et l'océan Atlantique, les Imraguen, un peuple de pêcheurs du désert, ont développé depuis des siècles des pratiques de pêche en harmonie avec la nature, un mode de vie aujourd'hui menacé par le changement climatique, la surpêche et la difficulté à le transmettre à la génération suivante.
Entre océan et désert, le paradis menacé des Imraguen de Mauritanie
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