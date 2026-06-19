La France a des "capacités gigantesques" en matière de nouvelles technologies mais elles "ne sont probablement pas utilisées comme elles devraient l'être", estime Marine Le Pen alors qu'elle arrive au salon VivaTech à Paris.
En visite à VivaTech, Le Pen étrille le "gachis dans le positionnement" de la France
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