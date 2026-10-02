"Chanter et tout oublier" : entonner ses airs préférés avec des inconnus dans un parc moscovite donne des frissons à Artiom, qui s'est découvert une passion pour les chœurs de rue en Russie, dont l'offensive en Ukraine n'en finit plus de durer.
En Russie, donner de la voix dans des chorales de rue pour "tout oublier"
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