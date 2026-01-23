L'arrivée massive de sargasses rend le quotidien des Martiniquais invivable. Au Robert et aux François, deux communes côtières, certains propriétaires ont dû déménager. D'autres souhaitent vendre leurs biens, mais ces algues brunes nauséabondes font fuir les acheteurs potentiels.
En Martinique, le retour des sargasses empoisonne l'immobilier
