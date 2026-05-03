Chaque année, les membres de la communauté transgenre accourent de l'Inde toute entière au temple de Koothandavar, dans le sud du pays, pour prier le dieu hindou Aravan et, au-delà, partager simplement le plaisir d'être ensemble.
En Inde, ce festival qui offre un moment de liberté à la communauté transgenre
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