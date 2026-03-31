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"En Haïti, face aux gangs, la situation est très compliquée", dit le ministre du Commerce

information fournie par France 24 31/03/2026 à 11:20

En Haïti, au moins 16 personnes sont mortes - peut-être jusqu’à 80 - après une attaque le week-end dernier à Petite-Rivière de l’Artibonit. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, James Monazard, invité de France 24, alerte sur une crise sécuritaire "extrêmement difficile" mais assure que l’État "reste ferme".

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