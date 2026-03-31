En Haïti, au moins 16 personnes sont mortes - peut-être jusqu’à 80 - après une attaque le week-end dernier à Petite-Rivière de l’Artibonit. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, James Monazard, invité de France 24, alerte sur une crise sécuritaire "extrêmement difficile" mais assure que l’État "reste ferme".
"En Haïti, face aux gangs, la situation est très compliquée", dit le ministre du Commerce
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