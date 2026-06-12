En Guyane, la pêche est un secteur en souffrance. Les eaux sont pillées par les bateaux étrangers. Immersion à bord d'un patrouilleur de la Marine nationale, en pleine intervention de lutte contre la pêche clandestine.
En Guyane, le fléau de la pêche illégale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro