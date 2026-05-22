Avez-vous remarqué qu'il y a moins d'insectes sur votre pare-brise ? C'est le signe d'une extinction de masse : 75 % des insectes volants ont disparu.
En France, les chercheurs appellent les automobilistes à les aider
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