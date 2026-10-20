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En France, la "Génération Paty" se souvient, six ans après l'assassinat du professeur

information fournie par France 24 20/10/2026 à 15:57

Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été tué le 16 octobre 2020 après la propagation d'une fausse rumeur de discrimination raciste, à la suite d’un cours où des caricatures issues du journal satirique Charlie Hebdo avaient été présentées. Pour la première fois depuis son assassinat, des journalistes de France Télévisions ont été autorisés à filmer à l’intérieur de l’établissement scolaire où il enseignait, à Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris. Ils ont rencontré une nouvelle génération de jeunes, déterminés à jouer leur rôle dans la lutte contre le terrorisme.

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