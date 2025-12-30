Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont fait front commun lundi en Floride contre l'Iran et toute tentative de réarmement, ainsi que face au Hamas, menacé par le président américain en cas de non-respect de la deuxième phase de la trêve à Gaza.
En Floride, Trump et Netanyahu mettent en garde le Hamas et l'Iran
