À la Une de la presse lundi : direction la Cisjordanie occupée où les autorités israéliennes imposent désormais un "permis de résidence" aux habitants de certains villages ; une enquête de la presse britannique sur l'exploitation sexuelle des centaines de milliers de Colombiennes et la nouvelle passion de plus en plus de joueurs de NBA : les échecs.
En Cisjordanie occupée, ces villages "laboratoires de l'annexion rampante" israélienne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro