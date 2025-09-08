Les drapeaux anglais et britanniques se sont multipliés ces dernières semaines dans toute l'Angleterre, une démonstration de patriotisme largement alimentée par l'extrême droite et liée à un mouvement de protestation anti-immigration.
En Angleterre, les drapeaux nationaux foisonnent, portés par un vent anti-immigration
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro