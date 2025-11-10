 Aller au contenu principal
Emoi au Mali après la mort de la tiktokeuse Mariam Cissé, abattue par des jihadistes présumés

information fournie par France 24 10/11/2025 à 23:24

Mariam Cissé, une jeune tiktokeuse âgée d'une vingtaine d'années a été tuée vendredi dernier, par des membres présumés du JNIM, affilié à Al-Qaïda. Sa famille dit que les jihadistes l'accusaient de les avoir filmés pour le compte de l'armée malienne dans son villa de Tonka. Les détails avec Serge Daniel.

