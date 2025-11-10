Mariam Cissé, une jeune tiktokeuse âgée d'une vingtaine d'années a été tuée vendredi dernier, par des membres présumés du JNIM, affilié à Al-Qaïda. Sa famille dit que les jihadistes l'accusaient de les avoir filmés pour le compte de l'armée malienne dans son villa de Tonka. Les détails avec Serge Daniel.
Emoi au Mali après la mort de la tiktokeuse Mariam Cissé, abattue par des jihadistes présumés
