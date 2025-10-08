Une publication virale laisse entendre que le Président français serait en train de se faire construire un bunker de luxe en prévision de la Troisième Guerre mondiale. Une vidéo affirme avoir de solides preuves venues directement de Tracfin, qui traque le blanchiment d'argent. C'est pourtant complètement faux. En réalité, le site présenté comme source journalistique n'existe pas, et le pseudo lanceur d'alerte rappelle les méthodes du groupe de désinformation pro-russe Storm-1516.
Emmanuel Macron se fait-il construire un bunker de luxe en cas de Troisième Guerre mondiale ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro