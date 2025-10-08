 Aller au contenu principal
Emmanuel Macron se fait-il construire un bunker de luxe en cas de Troisième Guerre mondiale ?

information fournie par France 24 08/10/2025 à 22:42

Une publication virale laisse entendre que le Président français serait en train de se faire construire un bunker de luxe en prévision de la Troisième Guerre mondiale. Une vidéo affirme avoir de solides preuves venues directement de Tracfin, qui traque le blanchiment d'argent. C'est pourtant complètement faux. En réalité, le site présenté comme source journalistique n'existe pas, et le pseudo lanceur d'alerte rappelle les méthodes du groupe de désinformation pro-russe Storm-1516.

