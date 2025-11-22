Le ministre des Transports Philippe Tabarot s'exprime devant la presse à l'issue d'une réunion au centre de crise Roquelaure, à Paris, pour un point de situation de l'impact sur la circulation et sur les transports alors que l'ensemble des départements de l'Ile de France seront placés en vigilance orange neige/verglas par Météo France dans la nuit de samedi à dimanche, qui s'attend à des chutes de neige dans la soirée pour les huit départements. SONORE
Froid: l'épisode "va générer quelques difficultés" (ministre)
