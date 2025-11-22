Dans un silence poignant, une foule compacte de Marseillais, soutenus par une kyrielle de politiques, rend hommage à Mehdi Kessaci, assassiné par deux hommes à moto toujours en fuite, pour faire bloc contre le narcobanditisme. IMAGES
A Marseille, une foule compacte pour dire non au narcobanditisme malgré la peur
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro