L'Union européenne ne s'opposera pas au projet d'accord final de la conférence de l'ONU sur le climat au Brésil, ouvrant la voie à son adoption samedi, a annoncé le commissaire européen Wopke Hoekstra malgré le peu d'avancées sur les demandes du bloc.
COP30: l'UE ne s'opposera pas à un accord, ouvrant la voie à une adoption
