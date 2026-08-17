Le président français Emmanuel Macron participe comme chaque année à la cérémonie commémorant les 82 ans de la libération de Bormes-les-Mimosas suite au débarquement de Provence d'août 1944, et dépose une gerbe devant le monument aux morts de la commune. IMAGES
Emmanuel Macron commémore la libération de Bormes-les-Mimosas
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