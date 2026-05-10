Le président français Emmanuel Macron arrive à l’aéroport international de Nairobi, au Kenya, avant de rencontrer son homologue kényan William Ruto au deuxième jour d’une tournée africaine du locataire de l'Elysée, qui souhaite aboutir à une "relation refondée" de la France avec l'Afrique, en partie imposée par les divorces avec d'anciennes colonies francophones sous ses deux mandats. IMAGES
Emmanuel Macron arrive au Kenya, reçu par le président William Ruto
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