Le président de la République, Emmanuel Macron, arrive à l'exposition REuse Economy et visite les stands "alternative au plastique jetable" avant d'y présider un conseil de planification écologique (CPE) délocalisé. IMAGES
Emmanuel Macron à l'exposition REuse Economy
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