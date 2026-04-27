Saviez-vous qu’un bœuf ou un poulet industriel ont jusqu’à deux fois plus de graisses saturées qu’un animal accédant à l’extérieur ? Et que 85 milliards d’animaux sont tués chaque année dans le monde pour notre consommation ? En élevage intensif, les cochons et les volailles sont les plus consommés et les plus mal traités. Dans la Loire, un éleveur de poules pondeuses marie rentabilité et bien-être animal. Aucune de ses pensionnaires ne finit à l’abattoir !
Élevage – souffrance animale : au bonheur des poules ?
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