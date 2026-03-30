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Élevage extensif : des vaches anti incendies ?

information fournie par France 24 30/03/2026 à 13:57

Des exploitations agricoles de plus en plus grandes, des concentrations d’animaux de plus en plus élevées... L’élevage industriel s’impose, mais impacte lourdement la planète : gaz à effets de serre, pollution, aliments moins riches en nutriments, souffrance animale. Partout dans le monde, des paysans sont résolus à faire autrement pour nourrir la planète. En Bretagne, Fanny Callac produit de la viande mais pas seulement. Ses vaches restaurent la biodiversité et luttent contre les incendies.

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