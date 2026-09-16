Le phénomène climatique El Niño atteint bientôt son pic d'intensité, autour de la fin de l'année. Très fort cette fois-ci, il va provoquer des inondations dans la corne de l'Afrique et à l'inverse de la sécheresse en Afrique australe. La FAO, l'organisme de l'ONU pour l'agriculture, prête déjà main forte aux pays les plus exposés. En apportant des soins au bétail, en renforçant les digues ou en apportant des vivres là où elles vont manquer. Entretien avec le responsable régional de la FAO.
El Niño menace la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est
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