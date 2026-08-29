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Echanges de tirs et explosions à Niamey: la junte affirme avoir repris le contrôle

information fournie par France 24 29/08/2026 à 23:38

Des militaires venus de plusieurs régions du Niger ont convergé dans la nuit vers Niamey et tenté de prendre le contrôle de plusieurs sites stratégiques de la capitale. Des tirs nourris ont notamment éclaté autour de la présidence et de l’aéroport. Le pouvoir affirme avoir repoussé les assaillants et reprendre progressivement le contrôle de la situation.

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