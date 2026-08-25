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Eboulement en Guinée : après le choc, la solidarité s'organise

information fournie par France 24 25/08/2026 à 22:58

L’urgence humanitaire en Guinée après l’éboulement meurtrier d'une décharge dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan fait état d'au moins 31 morts. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées vers une école transformée en centre d’hébergement temporaire. Sur place, une chaîne de solidarité s’organise. La Correspondance à Conakry de Malick Diakité.

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