Le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, atterrit à l'aéroport international de Bunia, dans la capitale de la province de l'Ituri, épicentre d'une grave épidémie d'Ebola qui progresse dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). IMAGES
Ebola: le patron de l'OMS arrive en Ituri, épicentre de l'épidémie en RDC
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