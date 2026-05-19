Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est dit mardi "profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité" de l'épidémie d'Ebola en cours à l'origine de 131 décès recensés en République démocratique du Congo.
Ebola: Le chef de l'OMS "profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité" de l'épidémie
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