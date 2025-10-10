C'est un mouvement né sur internet, spontané et sans chef : depuis fin septembre, la jeunesse marocaine réinvente la mobilisation sociale en se rassemblant, chaque soir, à l'appel du collectif GenZ 212, pour demander de meilleurs services publics et plus de justice. Et le Maroc n’est pas un cas isolé : Népal, Pérou, Indonésie... Un peu partout, les jeunes se révoltent contre la corruption, le népotisme, les inégalités...et va jusqu'à renverser des gouvernements. Retour sur ce phénomène.
Du Maroc au Népal, quand la jeunesse se révolte
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro