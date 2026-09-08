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Du Groënland aux Antilles : la carte des Etats-Unis selon Donald Trump

information fournie par France 24 08/09/2026 à 21:52

Sur son réseau social, Donald Trump a publié une fausse carte des Etats-Unis sur laquelle le drapeau américain recouvre d'autres pays comme le Canada, le Groënland, le Mexique et incluant même les Antilles françaises. De quoi susciter la colère de certains états concernés et relancer le débat sur la santé mentale du président, face à la frénésie avec laquelle il publie des visuels mensongers.

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