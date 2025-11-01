À l’occasion du Salon du chocolat à Paris, focus sur un entrepreneur ivoirien qui change la donne. André Braud-Mensah, fondateur de la marque Ivoryblue, transforme le cacao en Côte d’Ivoire même. Une initiative rare qui défend une approche artisanale, durable, et locale de la filière chocolat, avec des produits d’exception.
Du cacaoyer à la tablette : l’incroyable aventure d’un chocolat 100 % ivoirien
