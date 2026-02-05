Face à des "superpuissances agressives" et au recul des droits humains dans le monde, sous l'impulsion notamment du président américain Donald Trump, le nouveau patron de l'ONG Human Rights Watch (HRW) appelle les "puissances moyennes" à s'allier autour d'un "noyau de valeurs" démocratiques.
Droits humains : HRW appelle à "tenir tête" à Washington, Moscou et Pékin
