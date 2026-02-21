Donald Trump s'en est violemment pris vendredi 22 février à la Cour suprême, se disant "profondément déçu" par sa décision jugeant illégale une bonne partie des droits de douane du président américain.
Droits de douane : La Cour suprême américaine inflige un revers à Donald Trump
