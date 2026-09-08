Les nouveaux droits de douane canadiens sont entrés en vigueur : environ 20 milliards de dollars d'importations en provenance des États-Unis sont désormais surtaxés. Il s'agit d'une riposte aux mesures décidées fin août par les États-Unis.
Droits de douane américains : la riposte du Canada entre en vigueur
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