Le président américain Donald Trump est invité par son homologue français Emmanuel Macron à dîner à Versailles. Une invitation qui fait polémique. Certains dans l'opposition accuse le chef de l'État de vouloir "flatter" le locataire de la Maison Blanche, d'autres y voient une tradition diplomatique. Ce diner, sous les ors du château de Versailles, peut-il être une bonne stratégie ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien et Dominique de Montvalon.
Donald Trump reçu à Versailles : opération séduction ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro