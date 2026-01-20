Face aux menaces de Donald Trump, l'UE riposte et suspend l'accord commercial avec les États-Unis, alors qu'Emmanuel Macron, depuis le Forum de Davos, appelle à ne pas "se laisser impressionner". Pour Dominique de Villepin, "nous avançons dans un autre monde". L'ex-Premier ministre estime que "vouloir acquérir le Groenland par la force est une ligne rouge et les États-Unis deviendraient un ennemi déclaré", et que pour faire face à Donald Trump, "l'Europe a besoin d'affirmer sa souveraineté".
Dominique de Villepin : "Vouloir acquérir le Groenland par la force serait une ligne rouge"
