Comment raconter une mère absente, une enfance cabossée, des souvenirs qui se dérobent ? Dans "Dites-lui que je l'aime", Romane Bohringer adapte le récit de la députée Clémentine Autain, tout en y mêlant sa propre histoire, celle d'une fille marquée par l'abandon et le silence. Un film hybride, sensible et lumineux, qui interroge la maternité, la transmission et la manière dont la création peut protéger autant qu'elle dévoile.
"Dites-lui que je l'aime" : Romane Bohringer face aux blessures de l'enfance
