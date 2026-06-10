Au programme de ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !" : "Disclosure Day" de Steven Spielberg. À pratiquement 80 ans, le cinéaste américain revient à sa passion extraterrestre. On y suit l’itinéraire d’un jeune homme, interprété par Josh O'Connor, détenteur de données ultrasecrètes qu’il s’apprête à dévoiler, et d’une présentatrice météo, Emily Blunt, aux comportements de plus en plus bizarres.
"Disclosure Day" de Steven Spielberg : Emily Blunt en messagère des aliens
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