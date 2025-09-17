Les principaux dirigeants des pays arabes et musulmans se réunissent pour un sommet d'urgence à Doha, dans un rare moment d'unité, après les frappes israéliennes sans précédent ayant visé la semaine dernière des membres du Hamas au Qatar. IMAGES
Dirigeants arabes et musulmans réunis à Doha après l'attaque israélienne au Qatar
