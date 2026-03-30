Dinaa s’impose comme l’une des nouvelles voix prometteuses de la scène musicale française. Après plus de cent concerts et des passages dans de grands festivals, elle dévoile à 21 ans son premier album : "Maison vide". Un projet intime, né d’une rupture amoureuse, dans lequel elle aborde des sujets forts comme la solitude, la dépression ou encore le vide intérieur.
Dinaa : l'étoile montante de la scène française signe un premier album
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