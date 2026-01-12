Développement durable : au Bénin, le vaudou au secours de la mangrove

information fournie par France 24 • 12/01/2026 à 12:12

Des fétiches vaudou pour protéger la nature ? La méthode fait ses preuves au Bénin. Alors que 30% de la mangrove a disparu dans ce pays en 30 ans, les zones sacralisées ces 10 dernières années restent intactes. Partout dans le monde la mangrove est déboisée à cause de l’urbanisation, de la construction de route et des activités humaines. Au Bénin, le site classé de la Bouche du Roi n’est pas épargné. La population utilise les palétuviers pour construire des pêcheries traditionnelles ou extraire du sel. Pour concilier fin du mois et fin du monde, l’ONG Éco-Bénin a fait le détour par le vaudou. Et tout commence par une cérémonie de sacralisation.