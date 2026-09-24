Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est insurgé jeudi 24 septembre contre des pays, dont la France et le Royaume-Uni, qui critiquent la politique de colonisation d'Israël alors qu'ils sont eux-mêmes d'anciens pays colonisateurs. Béligh Nabli, professeur de droit public à l'UPEC et chercheur à Sciences Po Paris, analyse son discours.
Devant l'Assemblée générale de l'ONU, Netanyahu s'en prend à Paris et Londres
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