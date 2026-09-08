Deux voleurs sont parvenus à s'introduire à l'aube mardi dans le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et à dérober quatre œuvres, dont deux ont été retrouvées dans le parc après ce cambriolage qui relance la question de la sécurisation des musées français.
Deux tableaux dérobés au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer pour plusieurs millions d'euros
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