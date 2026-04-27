Les guides français Mathéo Jacquemoud et Samuel Equy ont battu samedi 26 avril le record de l'aller-retour entre Chamonix et le sommet du Mont Blanc (4.806 m) à ski, en 4 heures 41 minutes 24 secondes.
Deux guides français ont battu le record du monde de l'aller-retour Chamonix-Mont Blanc
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