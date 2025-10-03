 Aller au contenu principal
Dette et instabilité politique : la France, homme malade de l'Europe ?

information fournie par France 24 03/10/2025 à 18:53

La France est pour certains devenue l’homme malade de l’Europe. Sa dette s’élève à 114 % du PIB, la plaçant au rang de troisième plus mauvais élève européen sur ce point. Son budget est en déficit de 5,4 % du PIB, bien au-dessus des 3 % exigés par le Pacte de stabilité européen. Au niveau politique, le gouvernement de François Bayrou est tombé et c’est au nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, que revient la charge de faire adopter un budget, dans une Assemblée nationale fragmentée. Quelle est donc aujourd'hui l'image de la France en Europe ?

Budget France

