Après son sacre américain en décembre, le jeu vidéo "Clair Obscur: Expedition 33" triomphe à domicile en remportant le prix du "meilleur jeu de l'année" lors de la 7e édition des Pégases, qui récompensent les meilleures créations françaises du secteur.
Désigné meilleur jeu de l'année en France, "Clair Obscur" poursuit sa moisson de récompenses
